Врач объяснила, для кого в первую очередь важна вакцинация

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Самыми распространенными среди россиян недугами считаются сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Во время пандемии COVID-19 люди с этими болезнями оказались в группе риска. О том, почему им важно пройти вакцинацию, напомнила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

— Этот уже продолжительный период показал нам, что именно у данной группы людей чаще всего течение новой коронавирусной инфекции проходит достаточно тяжело. У них часто возникают легочные осложнения, приводящие к неблагоприятным последствиям, — пояснила эксперт.

Она также напомнила, что граждане могут избежать мутации вируса лишь с помощью образования коллективного иммунитета. Как объяснила врач, чем выше процент защищенных от данного заболевания людей, тем проще одержать победу над пандемией. Помимо этого, Наталья Шиндряева обратилась к переболевшим с просьбой не отказываться от ревакцинации, отмечает ИА «НСН».

По ее словам, после перенесенной болезни антитела имеют тенденцию к снижению, а вместе с ними уменьшается и защита. В свою очередь более стойкий иммунитет приобретают те, кто получит прививку от коронавируса.