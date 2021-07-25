Названы преимущества тканевых масок для ухода за кожей лица

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Современные женщины уже редко пользуются советами бабушек по уходу за кожей лица. Редко кто прикладывает кусочки огурца к тем местам, которым нужно придать молодость и упругость. Все это возможно благодаря развитию бьюти-индустрии.

Специалисты в области красоты из Японии придумали тканевые маски по уходу за кожей. Они предложили увлажнять питательными веществами кусочки ткани, в которой оставлены прорези для глаз, носа и рта. Это оказалось удобным, что оценили представительницы прекрасного пола, потому что маски плотно прилегают к коже и не дают питательным составам испаряться.

Форма масок разработана таким образом, что она закрывает лицо полностью, оставляя свободными только глаза, нос и рот. Преимущество этого бьюти-чуда заключается в том, что дамам не приходится самим ничего разводить или смешивать. Состав не расползается и не пачкает одежду. Кроме того, после использования не надо ничего смывать, нужно просто снять маску. Тканевые маски реализуют в специальных герметичных упаковках, поэтому они не занимают много места, отмечает ФАН.