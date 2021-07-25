Экономист рассказал о перспективе положения доллара в будущем

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Доля доллара в рамках международных расчетов со временем будет становиться все меньше. При этом до полного ухода американской валюты с пьедестала еще долго идти. Такого мнения придерживается доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Финансовые эксперты уверены, что национальная единица США медленно теряет свои позиции. Положение доллара на мировой арене пошатнулось и с появлением евро. На это также повлияло укрепление юаня как второй-третьей мировой валюты в международных резервах.

— Перспективы на полвека вперед слишком отдаленные, за это время может много чего измениться. Есть вероятность, что современные деньги утратят свою необходимость в обществе и в коммерческих расчетах, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в ближайшие пять-десять лет значительных изменений в международных расчетах не стоит ожидать. По мнению экономиста, роль доллара по-прежнему будет ведущей, отмечает ФАН. При этом постепенно его доля в расчетах будет снижаться, уверен специалист.