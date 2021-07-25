Доктор объяснила, при каких заболеваниях нужно ограничить употребление сыров
Качественный сыр приносит здоровью человека много пользы. Однако бывают такие ситуации, когда людям стоит ограничить употребление данного продукта либо вообще исключить его из рациона. Такого мнения придерживается врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
— В первую очередь, это относится к тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, а также повышенное артериальное давление и отечный синдром. Даже самый нежирный сыр содержит в своем составе жиры, вредные для людей с сахарным диабетом и с повышенной массой тела. Им необходимо есть его только как закусочный продукт, — пояснила диетолог.
Оптимальная доза – один-два ломтика. Тем, кому нельзя кушать соль в связи с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, нужно проявить осторожность и с нежирными сырами, отмечает ФАН. Полностью противопоказаны благородные сыры с плесенью. Их можно употреблять только в очень малых дозах аллергикам и людям, склонным к постоянным мигреням. Врач также напомнила о тех, кто страдает непереносимостью молочных продуктов.