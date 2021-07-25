Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Доктор объяснила, при каких заболеваниях нужно ограничить употребление сыров

Елена Фролова

Общество
Доктор объяснила, при каких заболеваниях нужно ограничить употребление сыров
Фото: Pixabay

Качественный сыр приносит здоровью человека много пользы. Однако бывают такие ситуации, когда людям стоит ограничить употребление данного продукта либо вообще исключить его из рациона. Такого мнения придерживается врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

— В первую очередь, это относится к тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, а также повышенное артериальное давление и отечный синдром. Даже самый нежирный сыр содержит в своем составе жиры, вредные для людей с сахарным диабетом и с повышенной массой тела. Им необходимо есть его только как закусочный продукт, — пояснила диетолог.

Оптимальная доза – один-два ломтика. Тем, кому нельзя кушать соль в связи с заболеваниями почек или сердечно-сосудистой системы, нужно проявить осторожность и с нежирными сырами, отмечает ФАН. Полностью противопоказаны благородные сыры с плесенью. Их можно употреблять только в очень малых дозах аллергикам и людям, склонным к постоянным мигреням. Врач также напомнила о тех, кто страдает непереносимостью молочных продуктов.

Читайте также:
сырздоровьедиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте