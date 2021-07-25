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В понедельник, 26 июля, православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. По народному календарю эта дата являлась переломной и считалась серединой лета.

В этот день запрещается жадничать. Для того чтобы привлечь на свою сторону госпожу удачу, люди пекут пироги или просто берут еду и делятся с ближними, бедными или теми, кто в ней нуждается. По возможности следует помочь тем, кому это действительно очень важно.

Также запрещается брать и давать деньги в долг. Если у вас были какие-то долги, отдайте их до праздничного события, иначе вас будут преследовать проблемы с деньгами на протяжении целого года.

Запрещается ссориться. В этот день нельзя ругаться с кем-либо, иначе вы можете испортить отношения с близкими людьми на очень долгий срок.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 26 июля, в праздник Архангела Гавриила

Приметы погоды в этот день гласят: пчелы с утра на луг отправились — знак, что весь день погода будет солнечной. А вот если сильный дождь идет — это к неурожаю.

Ежегодно 26 июля отмечается, пока неофициально, праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта — День парашютиста.

26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов во главе с Б. Мухортовым и под руководством Л. Минова впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР.

Именно в честь этого события ежегодно 26 июля российские профессионалы и любители парашютизма и отмечают свой профессиональный праздник, который пока не утвержден законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.

В это день родились: ирландский писатель Джордж Бернард Шоу, советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей, вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер, американская актриса Сандра Буллок, а также солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

Именины отмечают: Антон, Гавриил, Юлиан, Степан.