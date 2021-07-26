Ученые назвали увеличивающий продолжительность жизни напиток

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Ученые сообщили, что долголетия можно достичь, добавляя в рацион больше полезных продуктов и напитков. Они отметили, что один сок обладает химиопрофилактическими свойствами, а также может снизить риск развития рака, кровяное давление и повысить продолжительность жизни.

— «Вы есть то, что вы едите» — это утверждение уместно, когда речь идет о долголетии и снижении риска серьезных заболеваний. Включив в рацион свекольный сок, вы получите хороший результат. Многочисленные исследования доказали, что употребление этого богатого нитратами напитка поможет увеличить продолжительность жизни, — рассказали специалисты.

Они добавили, что свекла получает свой насыщенный цвет от беталаинов, которые являются водорастворимыми антиоксидантами. Согласно исследованиям, беталаины обладают химиопротекторными способностями против некоторых раковых клеточных линий. Также они считаются свободнорадикальными мусорщиками, которые помогают найти и уничтожить нестабильные клетки в организме.

Согласно исследованиям, диетические нитраты оказывают ряд полезных эффектов, включая снижение артериального давления, ингибирование агрегации тромбоцитов, сохранение или улучшение эндотелиальной дисфункции, повышение физической работоспособности у здоровых людей и пациентов с заболеваниями периферических артерий.

Кроме того, свекольный сок снижает риск развития сердечно-сосудистых, метаболических и когнитивных нарушений, обычно наблюдаемых с возрастом, отметили ученые.

По их словам, для увеличения продолжительности жизни также необходимо употреблять меньше насыщенных жиров, сахара и соли. Насыщенные жиры содержатся в масле, сале, жирном мясе и сыре.

Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров связано с повышенным уровнем «плохого» холестерина. Он может закупорить артерии, тем самым повышая риск сердечных заболеваний, сообщается в издании Express.

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