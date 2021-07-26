Россия будет платить более миллиарда евро в год из-за нового налога Евросоюза

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Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти стран Европы начнут взимать трансграничный углеродный налог, который недавно предложила Еврокомиссия. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает издание РБК со ссылкой на собственные расчеты по методике, утвержденной в Минэкономразвития РФ.

Так, по данным портала, поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как сталь, железо, электроэнергия, азотные удобрения, алюминий и прочие, будут вынуждены платить дополнительную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму около семи миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

Отмечается, что в РФ считают углеродный налог ЕС несовместимым с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Так, министр экономического развития Максим Решетников указывал, что у России, несмотря на все заверения европейских коллег о соблюдении соглашения ВТО, нет уверенности в этом.

Еще в начале года спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о «грубейшей ошибке», которая связана с углеродным налогом. По его словам, РФ могла бы получать доход в случае введения налога на углеродный след внутри государства.