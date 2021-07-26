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«Купание красного коня»: бикини Волочковой раскритиковали в Сети

Юлия Курганова

Общество
«Купание красного коня»: бикини Волочковой раскритиковали в Сети
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова отдыхает в Греции. Знаменитость мало бывает на море, но зато компенсирует это бассейном, регулярно принимая водные процедуры. Она часто делится фото в бикини на своей странице в соцсети Instagram.

На этот раз артистка примерила красный купальник. Позируя в бассейне, она сделала несколько кадров, и все их запостила в личный микроблог.

— Купание выходного дня. Яркие краски солнечной Греции, — подписала фото балерина.

Однако многие фолловеры раскритиковали бикини звезды и отметили, что ее фото очень однообразны.

«Неаппетитные блины»; «Ну есть же красивые купальники, с красивыми лифами. Можно же подобрать. Зачем эти треугольники пошлые»; «И в чем же тут яркость?»; «Настя вам нужно одевать купальник с чашечками так будет лучше, а то свисают не красиво»; «Купание красного коня», — оставили комментарии пользователи.

На днях подписчики вновь раскритиковали фигуру Волочковой в бикини. По их мнению, звезде не хватает хрупкости и женственности.

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