Мишустин отправится в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 26 июля

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, посетит с рабочим визитом Дальний Восток и Сибирь. Поездка продлится до четверга, 29 июля, и охватит три субъекта.будут сопровождать заместители председателя правительства и несколько министров.

В первый день визита он отправится в Сахалинскую область, где посетит Южные Курилы, в частности остров Итуруп. На следующий день в Южно-Сахалинске глава правительства проведет совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. Он также ознакомится с ходом строительства ряда объектов и проведет беседу с главой Сахалина Валерием Лимаренко.

В последующие дни глава кабинета министров побывает в Хабаровском крае, где посетит судостроительный и авиационный заводы в Комсомольске-на-Амуре, и в Иркутской области, где осмотрит учреждения здравоохранения и цеха авиационного завода, передает ТАСС.

Сам Мишустин еще в марте заявлял о том, что летом планирует снова приехать на Дальний Восток. Он отмечал, что правительству нужно увидеть, как выполняются поручения президента, которые связаны с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что еще необходимо сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе.

На посту премьер-министра Мишустин посетит Дальний Восток во второй раз. Предыдущая поездка была в августе 2020 года. Тогда он в течение недели посетил Камчатку, Чукотку, Магаданскую и Амурскую области. Премьеру указали на ряд проблем, характерных для всего макрорегиона. Речь шла о развитии здравоохранения, сельского хозяйства, обеспечении крупных инвестпроектов инфраструктурой и газификации.

По итогам той поездки Мишустин подготовил обширный список поручений. Также была утверждена Национальная программа развития Дальнего Востока, разработанная по поручению президента.