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Мишустин заявил, что власти примут комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами

Михаил Алимов

Общество
Мишустин заявил, что власти примут комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
Фото: pixabay.com

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал о планах правительства страны по Южным Курилам. Ведомство разработает комплекс мер для обеспечения региона необходимыми энергоресурсами — сжиженным газом и прочими видами энергии. Об этом он заявил в ходе своей поездки на Итуруп.

— На сегодняшний день предполагается построение в том числе мощностей для снабжения Курил. Но для этого и здесь нужна инфраструктура, чтобы СПГ сюда поступал, — заявил премьер, общаясь с рыбопромышленниками на острове.

Мишустин отметил, что на остров Кунашир через три года также начнет поступать природный газ в рамках еще одного запланированного проекта.

— СПГ, наверное, лучшая альтернатива сегодня с учетом требований зеленой энергетики, которые есть сегодня в мире. Это отличное решение, эти планы есть, — рассказал он.

На Итурупе в четвертом квартале 2023 года будет готово хранилище СПГ. Кроме того, в регионе намерены развивать ветряную, а в некоторых местах и солнечную энергетику. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Премьер России Михаил Мишустин дал поручение проработать инфраструктуру в регионе. Его должны выполнить министр энергетики Николай Шульгинов совместно с губернатором области, передает РИА Новости.

Мишустин в ходе своей поездки на Курильские острова уже заявил, что власти обсуждают введение свободной таможенной зоны в регионе. Также он обсуждал с президентом Владимиром Путиным набор мер, позволяющих сделать экономическую деятельность на Курилах более эффективной. Рассматривается возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов.

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энергоресурсМихаил МишустинЮжные Курилы
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