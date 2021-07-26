Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны

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Российские власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Об этом сообщил в понедельник, 26 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.

— Мы обсуждаем, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории, — заявил он.

Также глава правительства сказал, что обсуждал с президентом Владимиром Путиным набор мер, позволяющих сделать экономическую деятельность на Курилах более эффективной. Рассматривается возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов.

Мишустин подчеркнул, что по возвращении из рабочей поездки представит главе государства предложения по льготам для инвесторов на Курилах, передает ТАСС.

Мишустин отправился в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири 26 июля. В первый день визита он прибыл в Сахалинскую область, где посетит Южные Курилы, в частности остров Итуруп. Глава правительства возьмет под особый контроль ситуацию на Курилах по поручению Путина. Президент также анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. По его словам, это предложение является абсолютно уникальным по своему характеру.