Мишустин возьмет под особый контроль ситуацию на Курилах по поручению Путина

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Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину изучить вопросы экономической деятельности на Курилах. С соответствующим заявлением глава государства выступил в пятницу, 23 июля.

Президент напомнил, что Мишустин в ближайшие дни совершит рабочую поездку на Дальний Восток. Путин попросил премьера во время поездки взять под особый контроль ситуацию на Курилах.

— Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности, — цитирует «Экономика сегодня» обращение Путина к Мишустину.

Путин также анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил. По его словам, это предложение является абсолютно уникальным по своему характеру. Также Путин признался, что специально характеризует свою инициативу таким образом, чтобы заинтриговать специалистов из сферы экономики.

До этого Путин заявлял, что СССР и РФ никогда не соглашались на передачу Японии Курил. Он отметил, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены. Путин уверен, что следует продолжать обсуждение заключения договора России с Японией.

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане.

Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.