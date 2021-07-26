Почти полмиллиона новых пользователей появилось в приложении «Моя Москва»

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За первые шесть месяцев 2021 года в приложении «Моя Москва» появилось более 450 тысяч новых пользователей. С момента запуска приложения в 2019 к нему в общей сложности присоединились 2,8 миллиона человек. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

— В «Моей Москве» пользователям доступны многие повседневные услуги и сервисы города — от записи к врачу и проверки оценок ребенка до оплаты счетов и автомобильных штрафов. С начала года пользователи воспользовались приложением более пяти миллионов раз, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Наиболее часто москвичи изучают в приложении информацию об успеваемости своего ребенка: просматривают домашние задания, проверяют итоговые оценки и пополняют карту «Москвенок», с помощью которой юный школьник может купить себе еду в буфете. За первые шесть месяцев 2021 года данные об обучении детей проверялись 3,5 миллиона раз. Еще примерно 600 тысяч раз жители столицы записывались на прием к врачу и 2,5 тысячи раз записывали своих домашних животных на прием к ветеринару.

Возможности приложения «Моя Москва» также позволяют горожанам передавать показания приборов учета воды — этой функцией москвичи воспользовались более 970 тысяч раз. Кроме того, жители столицы могут оплачивать счета за коммунальные услуги (100 тысяч обращений по этому вопросу) и передавать показания счетчиков электроэнергии (250 тысяч обращений). Так, количество счетов, оплаченных через приложение, увеличилось почти в два раза.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что в конце 2020 года 25 процентов пользователей платформы получили доступ к использованию голосового помощника, который запускает работу некоторых онлайн-ресурсов и показывает запрашиваемые данные. Для удобства москвичей в приложении также появился раздел с благотворительным сервисом портала mos.ru.

В благотворительном сервисе на официальном сайте мэра столицы mos.ru появился раздел «Вы помогали». В нем будут отображаться фонды, которым пользователь ранее переводил средства. Новый персональный раздел доступен авторизированным пользователям, которые сделали хотя бы одно пожертвование с 14 июля.