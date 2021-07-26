«Знаю, о чем говорю»: Савичева высказалась о своей болезни и бодипозитиве

Фото: instagram/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева в своем Instagram-аккаунте порассуждала о движении бодипозитив ( от англ. Body Positive — прим. «ВМ») и объяснила, что оно значит для нее. Она рассказала, что очень рада его появлению, ведь она сама боролась с болезнью, которая сильно меняет внешний вид, — анорексией.

— И вообще для меня бодипозитив — это прежде всего отказ от болезненной худобы, отказ от «обложечного» идеала. Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь, — подписала пост певица.

По ее мнению, в 90-е годы существовал настоящий «культ худобы», и она рада, что сейчас такого не происходит.

Савичева не призывает отказываться от здорового питания и советует следить за фигурой, артистка и сама поддерживает форму. Однако она уверена, что не стоит травмировать свой организм в погоне за идеалом, главное — выглядеть здорово и стараться быть счастливым человеком.

— Как вы смотрите на бодипозитив? — задала вопрос певица.

Подписчики поддержали ее мысли.

«Главное, чтобы бодипозитив был здоровым и без крайностей»; «Хорошо отношусь, главное — внутри чувствовать себя счастливым и принимать свое тело»; «Если человек полюбит себя таким, какой он есть, то его и воспринимают также», — делятся они своим отношением в комментариях.

В мае певица поделилась своими воспоминаниями о сдаче экзаменов. По ее словам, она очень переживала и много времени тратила на заучивание материала — «зубрила и плакала».