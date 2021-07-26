Более 18 тысяч компаний получили льготные кредиты почти на 133 миллиарда рублей в Москве

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За время действия программы льготного кредитования с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 миллиарда рублей получили свыше 18 тысяч компаний в Москве. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, программу льготного кредитования продлили до 31 декабря 2021 года с новыми условиями. Теперь кредиты могут получить только предприятия малого и среднего бизнеса, которые заняты в приоритетных для города сферах. К таким отраслям относятся производство, туризм, образование, здравоохранение и другие.

Предприниматели могут оформить кредит по сниженной процентной ставке. Максимальный размер кредита составляет 100 миллионов рублей. Льготная кредитная ставка действительна в течение 24 месяцев. Полученные средства предприниматели должны потратить на финансирование своей деятельности. Взять кредит можно в одном из 14 банков-партнеров, которые сотрудничают с программой.

Кроме того, столичные предприниматели могут подать заявку на предоставление субсидий. До 6 августа можно подать документы на возмещение расходов на участие в выставках, продвижение продукции и услуг в Сети, комиссии при использовании сервисов доставки еды, а также на работу с маркетплейсами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за пандемии коронавируса. Предложение о краткосрочных грантах из бюджета для малого и среднего бизнеса высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом президент подчеркнул, что регионы не должны злоупотреблять возможностью, рассчитывая на «щедрую руку» федерального центра. Размер грантов планируют рассчитывать из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника. При этом сумму финансовой помощи могут увеличить, если локдаун будет длиться слишком долго.