Путин поддержал идею грантов для российского бизнеса в случае локдауна

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за пандемии коронавируса. Предложение о краткосрочных грантах из бюджета для малого и среднего бизнеса высказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

При этом президент подчеркнул, что регионы не должны злоупотреблять возможностью, рассчитывая на «щедрую руку» федерального центра.

— Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена, — отметил Путин.

Размер грантов планируют рассчитывать из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника. При этом сумму финансовой помощи могут увеличить, если локдаун будет длиться слишком долго, пишет РИА Новости.

Путин также заявлял, что нельзя навязывать россиянам вакцинацию от COVID-19, большинство людей понимают, что прививку нужно делать для собственного здоровья и безопасности близких. По его словам, необходимо объяснять важность вакцинации, но не принуждать к ней.

Кроме того, президент РФ отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».