Путин заявил, что нельзя навязывать россиянам вакцинацию от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Нельзя навязывать россиянам вакцинацию от коронавируса, большинство людей понимают, что прививку нужно делать для собственного здоровья и безопасности близких. Об этом в среду, 21 июля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, необходимо объяснять важность вакцинации, но не принуждать к ней.

— Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон, и при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации, — отметил Путин.

Он добавил, что на данный момент люди очень тяжело переживают эпидемию коронавируса. Президент подчеркнул, что на всех органах власти, которые занимаются борьбой с COVID-19, лежит большая ответственность, пишет РИА Новости.

Путин также отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

При этом депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко сообщал, что врачей нужно привлекать к уголовной ответственности за некомпетентные высказывания и за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.

Кроме того, Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты.