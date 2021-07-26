Наталья Сергунина: 1,3 миллиона человек воспользовались турсервисом Russpass за год

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За первый год работы туристического сервиса Russpass им воспользовались 1,3 миллиона человек. В настоящее время с сервисом сотрудничают все регионы России. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с момента запуска в июле 2020 года Russpass вырос из городского проекта в общенациональный и стал полноценным цифровым помощником для планирования путешествий по России.

— Нам удалось собрать на одной площадке большое количество предложений для путешествий. С момента запуска турсервисом Russpass уже воспользовались 1,3 миллиона человек. Более 90 процентов пользователей — граждане России, что говорит о возросшем интересе к внутреннему туризму, — сообщила заместитель мэра.

Также Наталья Сергунина отметила, что в настоящее время на платформе Russpass представлено более 2,7 тысячи туристических предложений по всем регионам России: 570 готовых турпакетов, 90 экскурсионных программ, а также бесплатные авторские маршруты по 20 направлениям.

При этом самые активные пользователи сервиса — жители Москвы, Подмосковья, Краснодарского края и Татарстана. А самые популярные направления: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и Республика Адыгея.

Заместитель мэра добавила, что сервис постоянно развивается с учетом потребностей туристов и современных цифровых трендов.

— В ближайших планах — масштабное техническое и визуальное обновление сервиса. Он станет удобнее в использовании, а процесс планирования поездки — еще проще. В новой версии появится умная система, которая будет сама собирать маршрут из понравившихся пользователю достопримечательностей, — цитирует Наталью Сергунину ТАСС.

Сервис Russpass создан в качестве помощника для планирования путешествий и знакомства с достопримечательностями и историей России. С его помощью можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, составить культурную программу.