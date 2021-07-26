Объем контрактов на портале поставщиков вырос в полтора раза с 2020 года

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За первые шесть месяцев 2021 года на портале поставщиков Москвы были заключены сделки на сумму 36,5 миллиарда рублей. Этот показатель в полтора раза превышает результаты первых шести месяцев 2020 года и более чем в три раза превосходит показатели 2019-го. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С января по июнь 2021 года на портале поставщиков было заключено 265,7 тысячи сделок малого объема на сумму 36,5 миллиарда рублей, — уточнил он.

По его словам, за аналогичный период 2020 года на маркетплейсе было заключено 222,1 тысячи соглашений на общую сумму 24,2 миллиарда рублей. За первые полгода 2019 года эта сумма составила 11,2 миллиарда рублей. Добиться такого роста, по словам Ефимова, удалось благодаря развитию сервиса, популярность которого растет с каждым годом.

В настоящее время на портале зарегистрированы 230,1 тысячи поставщиков и 49,7 тысячи заказчиков. За первые шесть месяцев текущего года прирост составил 23,8 тысячи поставщиков и 2,2 тысячи заказчиков.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в свою очередь добавил, что такие результаты позволили сэкономить на торгах 3,4 миллиарда рублей. Всего порталом поставщиков пользуются заказчики из 37 регионов России. В среднем за право заключить одну сделку в 2021 году боролись порядка семи поставщиков.

Чаще всего через сервис покупали медикаменты, стройматериалы, хозяйственные товары и образовательные услуги.

Министр правительства столицы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко подытожил, что портал поставщиков становится все более персонализированным ресурсом и подстраивается под каждого конкретного пользователя. Для этого в сервисе регулярно обновляются многочисленные фильтры и настройки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого «ВМ» писала, что технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере. Речь идет о методе графического распознавания, благодаря которому пользователи могут создавать новые товарные позиции быстрее. После того как пользователь загрузит фотографию товара, система соотнесет ее с уже имеющимися в базе данных и предложит выбрать одну из трех наиболее подходящих товарных категорий. При этом точность сервиса составляет около 94 процентов.