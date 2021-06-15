Жителям столицы рассказали, как искусственный интеллект упрощает работу поставщиков

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Технология на основе искусственного интеллекта (ИИ), реализованная на портале поставщиков, значительно упрощает и ускоряет работу бизнеса в этой сфере. Об этом во вторник, 15 июня, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Речь идет о методе графического распознавания, благодаря которому пользователи могут создавать новые товарные позиции быстрее. После того как пользователь загрузит фотографию товара, система соотнесет ее с уже имеющимися в базе данных и предложит выбрать одну из трех наиболее подходящих товарных категорий. При этом точность сервиса составляет около 94 процентов.

— Это позволяет экономить время на создание оферты, минимизировать возможность ошибок и ускорить работу модератора по обработке заявок. В функционал заложен режим самообучения — с развитием системы и увеличением числа позиций в каталоге будет повышаться точность распознавания, — сказал глава департамента.

В настоящее время в каталоге портала поставщиков содержится более миллиона позиций товаров по разным категориям. Их число постоянно увеличивается, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что московские рентгенологи проанализировали более двух миллионов исследований с помощью технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Читайте также: Москва вошла в топ-3 регионов по уровню благосостояния семей