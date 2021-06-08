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Более двух миллионов исследований обработали столичные врачи с помощью ИИ
Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

Более двух миллионов исследований обработали столичные врачи с помощью ИИ

Илья Ашуров

Город

Московские рентгенологи проанализировали более двух миллионов исследований с помощью технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Речь идет о технологии компьютерного зрения, которую внедрили в столичные медучреждения более года назад. Специальный алгоритм анализирует рентгеновские снимки пациентов, которые хранятся в едином облачном хранилище.

— Благодаря созданию единой цифровой платформы и интеграции сервисов искусственного интеллекта время на описание снимка сократилось в среднем на 30 процентов. В экстренных ситуациях направляющий врач может получить протокол рентгенолога уже через пять минут после выполнения исследования и быстрее поставить верный диагноз, — пояснили в ведомстве.

Алгоритмы на основе ИИ могут выявлять такие заболевания, как: COVID-19, рак легкого и другие патологии легких, а также рак молочной железы. В дальнейшем способность ИИ диагностировать заболевания будет расширяться.

В настоящее время к единой платформе подключены более 1300 аппаратов лучевой диагностики, передает официальный портал мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что врачи в Москве начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии.

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