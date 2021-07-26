Наталья Сергунина: Москва выстраивает межрегиональное сотрудничество для развития внутреннего туризма

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва активно сотрудничает с регионами России для развития внутреннего туризма и поддержки туристической отрасли в период пандемии. Об этом в понедельник, 26 июля, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, столица подписала партнерские соглашения со всеми субъектами страны. В частности, совместные проекты уже реализуются с Санкт-Петербургом, Тульской и Нижегородской областями.

— Москва выстраивает продуктивное межрегиональное сотрудничество для развития внутреннего туризма. Партнерские соглашения в этой сфере мы подписали со всеми регионами России, — отметила заместитель мэра.

Крупный партнерский межрегиональный проект, который объединил представителей индустрии туризма Москвы и Санкт-Петербурга, получил название «Два города — миллион впечатлений».

— Для путешественников сформирован единый событийный календарь двух столиц, туроператоры подготовили специальные туры и экскурсии, гостиницы — скидки и программы лояльности, — рассказала Наталья Сергунина.

Совместно с Тульской областью разрабатываются и внедряются новые предложения для разных категорий туристов. А в сотрудничестве с Нижним Новгородом реализуется проект MoscowInfoCafe — передвижной туристический информационный центр. Он создан для встречи жителей и путешественников в основных точках притяжения города.

— Международный туризм практически поставлен на паузу, но этого не скажешь о внутреннем туризме. Из 13,6 миллиона путешественников, побывавших в столице в прошлом году, 12,8 миллиона — гости из регионов России, — цитирует Наталью Сергунину ТАСС.

Об интересе к внутреннему туризму в России говорит и статистика цифрового туристического сервиса Russpass, который Москва развивает вместе с другими регионами. За год им воспользовались 1,3 миллиона человек, большинство из них — россияне.