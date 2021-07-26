Кузнецова заявила, что нужна международная правозащитная команда по вывозу детей из Сирии

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Необходимо создать международную правовую команду, которая займется эвакуацией детей из зон боевых действий в Сирии. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Считаю, пора формировать правозащитную команду, которая дала бы хоть какую-то поддержку тем государствам, которые сегодня пытаются в одиночку спасти своих детей, им нужна поддержка, помощь и сопровождение, — рассказала она.

Кузнецова уверена, что нужно прилагать больше усилий и работать — лозунгами тысячи детей не увезешь из жутких условий, передает РИА Новости.

В начале июля она сообщила, что все дети из лагеря «Рош» в Сирии вернулись домой. Самолет, на борту которого находились 23 российских ребенка из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский в субботу, 3 июля. Кузнецова пояснила, что среди вернувшихся на родину были как дети из приюта и лагеря «Рош», так и дети с мамами. Самому маленькому ребенку, которого вернули в Россию, исполнился один год.