Сергей Собянин рассказал, какие скверы и пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какие скверы и пешеходные зоны благоустроят на юго-востоке столицы. Среди них сквер имени А.С.Хлобыстова, сквер в 4-м Люберецком проезде, несколько скверов в Люблино, а также две пешеходные зоны и сквер в Марьино.

— Продолжаю рассказ о проектах создания качественной городской среды в жилых районах, реализуемых в этом году, — написал мэр на своем личном сайте.

Во всех объектах исправят износившиеся элементы, в том числе цветники, газоны, живую изгородь, скамейки и фонари. Будут установлены детские и спортивные площадки, фотозоны и беседки для чтения.

Список скверов и пешеходных зон, которые планируют благоустроить:

Сквер имени А.С.Хлобыстова в Выхино-Жулебино

Сквер в 4-м Люберецком проезде

Сквер имени М.П.Судакова на улице Краснодонской

Сквер имени А.П.Чехована пересечении улиц Армавирская, Краснодарская и Таганрогская

Сквер имени И.М.Астахова на Люблинской улице

Прилегающие друг к другу дворовые территории на улицах Марьинский Парк, Белореченская и Новомарьинская

Пешеходная зона в 12-м микрорайоне между улицами Белореченская и Верхние Поля

Сквер, прилегающий к памятнику Солдату Отечества на пересечении улиц Перерва и Люблинская.

— Благодаря реализации этих проектов сотни тысяч москвичей получат комфортное общественное пространство рядом с домом или работой, — резюмировал Сергей Собянин.

В июне он рассказал, как должен выглядеть современный жилой район. Такой район должен включать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, а также рабочие места, о которых должны позаботиться инвесторы при застройке.