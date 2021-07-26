Выставка «Страна. Деньги. Эпоха» открылась в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей «Подпольная типография 1905–1906 годов» к 100-летию выпуска первых советских дензнаков представляет выставку «Страна. Деньги. Эпоха». В экспозиции можно увидеть коллекционные монеты и банкноты, выпускавшиеся в обращение в советской России и СССР с 1921 по 1991 год.

Революция 1917 года и Гражданская война нанесли удар по экономике страны. Важнейшей государственной задачей стала стабилизация денежной и финансовой системы — в 1922–1924 годах в стране прошла денежная реформа. Сто лет назад были отчеканены первые советские серебряные рубли. Через три года чеканится новая линейка монет СССР. Дальнейшие мероприятия были направлены на деноминацию советских денег и выпуск новой валюты — червонца.

Посетители музея увидят банкноты периода индустриализации с изображением летчика, шахтера, красноармейца, а также червонцы 1937 года, на которых впервые появился портрет В. И. Ленина.

В ходе денежной реформы 1947 года в художественном решении за основу были взяты банкноты конца XIX — начала XX столетий.

В 1961 году были выпущены монеты и банкноты, находившиеся в обращении почти 30 лет.

Спустя четыре года возобновилась традиция чеканки памятных монет. Главными темами выпусков стали юбилеи революции 1917 года и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Кроме того, на монетах были отмечены освоение космоса, архитектурные и исторические памятники, спортивные достижения.

Выставка открыта с 22 июля по 24 августа, сообщается на сайте музея.