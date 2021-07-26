Philip Morris прекратит поставлять сигареты в Великобританию в следующие десять лет

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В Великобританию прекратит поставки традиционных сигарет один из крупнейших в мире производителей Philip Morris International (PMI). Случится это в течение десяти следующих лет, сообщил гендиректор компании Яцек Ольчак (Jacek Olczak).

— Я хочу позволить этой компании (PMI — прим. «ВМ») оставить курение позади. Мне кажется, что в Великобритании можно полностью решить проблему курения максимум за десять лет, — приводит его слова издание Daily Mail.

Он подтвердил, что компания прекратит поставки сигарет в Соединенное Королевство за этот срок. Бренд Marlboro также полностью исчезнет с британского рынка табачной продукции, добавил он.

По словам Ольчака, для желающих продолжать курить существуют современные, более безопасные аналоги — электронные сигареты и устройства нагревания табака.

В июне в Великобритании был внесен на рассмотрение вопрос о повышении возраста, с которого можно покупать сигареты. Всепартийная парламентская группа Великобритании (APPG) призвала федеральное правительство повысить его с 18 лет до 21 года. Также она предоставила отчет, в котором рассматривались меры по отказу страны от курения к 2030 году, передает РИА Новости.

В июне стало известно, что потребление россиянами табака за год стало меньше. По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, они по сравнению с прошлым годом употребили на 21 процент меньше табачной продукции.