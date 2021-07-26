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Андрей Бочкарев: На участке ЮВХ от улицы Грайвороновской строятся пять эстакад

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: На участке ЮВХ от улицы Грайвороновской строятся пять эстакад
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы специалисты возведут развязку с Волгоградским проспектом, которая будет состоять из пяти эстакад. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время продолжаются работы на всем протяжении участка Юго-Восточной хорды от Грайвороновской до Шоссейной улицы, — заявил заммэра.

Из 44 запланированных опор к настоящему моменту специалисты возвели уже 37 единиц. Кроме того, в рамках строительства уже было смонтировано 516 тонн металлических конструкций пролетных строений.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект», которая является генеральным подрядчиком и проектировщиком ряда участков ЮВХ, Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что на левоповоротном съезде с Волгоградского проспекта по направлению к основному ходу движения к Каширскому шоссе уже возведено 10 опор эстакады и смонтировано 655 тонн конструкций пролетов.

В сторону области же готово семь опор и смонтировано 535 тонн металлоконструкций, в том числе 10 балок из бетона и железа.

Он уточнил, что двумя другими эстакадами являются съезд в сторону Рязанского проспекта и съезд в сторону МКАД. На первом из них уже готово свайное основание трех опор из четырех запланированных, а на втором готова первая опора из десяти.

На участке также запустилось строительство новой дождевой канализации и переустройство ее коллектора.

К настоящему времени ремонтники выполнили около 30 процентов работ по переустройству кабелей.

Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара было завершено на 50 процентов. В настоящее время подрядчик завершает устройство опор для эстакады протяженностью 382 метра, которая будет проходить над Батюнинской улицей. Готовность опор к настоящему моменту уже превышает 70 процентов. В районе примыкания Батюнинского проезда к эстакаде появится съезд на местную дорожную сеть. Кроме того, инженеры учитывали в процессе работ густую коммуникационную сеть.

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