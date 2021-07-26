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Кузнецова поддержит проект на запрет суррогатного материнства для иностранцев

Михаил Алимов

Общество
Кузнецова поддержит проект на запрет суррогатного материнства для иностранцев
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что поддерживает проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Необходимо только дождаться текста итогового документа.

— Давайте посмотрим на то, как это будет все формулироваться в итоговом документе. На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок, — сообщила она в интервью РИА Новости.

Госдума 11 июня внесла на рассмотрение законопроект о запрете для иностранцев услуги суррогатного материнства в России. Поправки предлагают внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно законопроекту, услуги суррогатной матери будут доступны только гражданам РФ, состоящим в браке, либо одиноким россиянкам, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям.

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