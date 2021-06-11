Госдума предложила запретить для иностранцев услуги суррогатных матерей в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о запрете для иностранцев услуги суррогатного материнства в России вынесли на рассмотрение депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ опубликовали в парламентской базе данных в пятницу, 11 июня.

Поправки предлагают внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно законопроекту, услуги суррогатной матери будут доступны только гражданам РФ, состоящим в браке, либо одиноким россиянкам, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям.

Документ предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу.

Ранее Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев.

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