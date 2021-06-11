Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госдума предложила запретить для иностранцев услуги суррогатных матерей в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума предложила запретить для иностранцев услуги суррогатных матерей в России

Юлия Павлушова

Общество

Законопроект о запрете для иностранцев услуги суррогатного материнства в России вынесли на рассмотрение депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Документ опубликовали в парламентской базе данных в пятницу, 11 июня.

Поправки предлагают внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

Согласно законопроекту, услуги суррогатной матери будут доступны только гражданам РФ, состоящим в браке, либо одиноким россиянкам, которые не могут родить ребенка по медицинским показаниям.

Документ предусматривает обязательное получение таким ребенком гражданства России, если он рожден или вынашивался суррогатной матерью на день вступления запрета в силу.

Ранее Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете услуги суррогатного материнства для иностранцев.

Читайте также: Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Госдума РФзаконсуррогатное материнство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте