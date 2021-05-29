Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Фото: Иван Степанов

Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Павел Гриднев

Внутренняя политика

Депутат Государственной думы Инга Юмашева заявила о поддержке законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев, предложенного вице-спикером Думы Петром Толстым.

— Считаю, что данная мера необходима. Приходится констатировать факт появления индустрии суррогатного материнства в «черной» и «серой» зоне. Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор — рынок суррогатного материнства является слепой зоной для государства. Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить, — заявила депутат.

Юмашева считает законопроект своевременным и необходимым. Для нарушителей следует предусмотреть уголовное наказание.

— На данный момент разработан законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан и о запрете рекламы суррогатного материнства. Считаю предложенное изменение в законодательстве взвешенными и своевременным, — добавила она.

Ранее Петр Толстой заявил, что по сути услуга суррогатного материнства для иностранцев — это скрытая продажа российских детей за рубеж.

— Что мы точно сделаем — это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства, — заявил депутат.

По словам депутата, более 700 агентств занимается вывозом детей по суррогатному материнству, объемы рынка оцениваются в миллиарды евро.

Читайте также: Изменение закона о трансплантации значительно улучшит результаты лечения — доктор Румянцев

суррогатное материнстводепутатдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте