Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Депутат Государственной думы Инга Юмашева заявила о поддержке законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев, предложенного вице-спикером Думы Петром Толстым.

— Считаю, что данная мера необходима. Приходится констатировать факт появления индустрии суррогатного материнства в «черной» и «серой» зоне. Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор — рынок суррогатного материнства является слепой зоной для государства. Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить, — заявила депутат.

Юмашева считает законопроект своевременным и необходимым. Для нарушителей следует предусмотреть уголовное наказание.

— На данный момент разработан законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан и о запрете рекламы суррогатного материнства. Считаю предложенное изменение в законодательстве взвешенными и своевременным, — добавила она.

Ранее Петр Толстой заявил, что по сути услуга суррогатного материнства для иностранцев — это скрытая продажа российских детей за рубеж.

— Что мы точно сделаем — это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства, — заявил депутат.

По словам депутата, более 700 агентств занимается вывозом детей по суррогатному материнству, объемы рынка оцениваются в миллиарды евро.

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