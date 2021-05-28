Изменение закона о трансплантации значительно улучшит результаты лечения — доктор Румянцев

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев считает, что изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток значительно улучшат результаты лечения. Корректировки в закон могут быть внесены и приняты Госдумой этой весной.

— На конгрессе «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике» выступали представители правительства РФ, которые сделали заявление, что в ближайшее время законодательство о здравоохранении будет изменено с точки зрения улучшения качества лечения больных. <...> Эти изменения резко улучшат результаты лечения наших пациентов, — сообщил Румянцев.

Он отметил, что в изменениях речь идет о том, чтобы врачебная работа проводилась на основании клинических рекомендаций, разрабатываемых профессиональным сообществом, «а не использовались бы так называемые медико-экономические стандарты, где в основе лежат деньги».

Как сообщалось, выступая в четверг на конгрессе в честь десятилетия НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что изменения в закон «Об основах охраны здоровья по вопросам донорства органов и тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации» могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, что позволит создать единый регистр доноров.

— Буквально совсем скоро, и, очень надеюсь, что в эту сессию, Государственная Дума примет закон о внесении изменений в закон о трансплантации и охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Это очень важно, потому что это наконец-таки отрегулирует все те процессы, которые есть в этом направлении, это позволит внести в жизнь еще очень много методов, — отметила Голикова.

Также Голикова, выступая на 10-летии центра Д. Рогачева, отметила вклад руководства медучреждения в изменение российского законодательства в области медицины.

— Галина Анатольевна (Новичкова, директор центра Д. Рогачева — прим. «ВМ»), Александр Григорьевич вместе с коллективом центра сегодня выполняют важную миссию, которая связана с изменениями в российском законодательстве, пользуясь теми наработками и тем опытом, которые мы сегодня имеем, — добавила вице-премьер РФ.

Крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева отпраздновал 27 мая десятилетний юбилей. Клинике удалось прийти к лучшим в мире результатам по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра рак побеждают 90 процентов пациентов. Здесь готовят онкологов регионов России, делятся опытом с зарубежными коллегами.

Работу центра высоко оценил президент Владимир Путин. Его основатель Александр Румянцев в четверг к 10-летию центра получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко благодарственное письмо президента РФ за вклад в развитие здравоохранения.

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