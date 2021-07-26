Андрей Бочкарев заявил о готовности вертолетной площадки для больницы в Коммунарке

Фото: stroi.mos.ru

Возведение вертолетной площадки с диспетчерским пунктом завершилось на территории Городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вертолетная площадка построена на территории клинической больницы №40. Теперь в больницу смогут еще более оперативно доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф, — сообщил заммэра.

По его словам, площадка также может использоваться для быстрого перемещения противопожарных служб.

Строительство площадки осуществлялось за счет средств из бюджета города.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь отметил, что объект был неоднократно проверен и протестирован.

По результатам проверок ведомство выдало заключение о том, что площадка соответствует всем требованиям документации. В настоящее время готовятся документы на разрешение ввода площадки в эксплуатацию.

Войстратенко подытожил, что проверками также занимались специалисты из Центра экспертиз. Они выполнили на объекте ряд исследований по качеству производимых строительных работ. Так, застройщику удалось оперативно устранить все нарушения.

Строительство школы на 1100 мест завершилось в поселке Коммунарка в Новой Москве. Школа будет состоять из четырех блоков: трех учебных и одного спортивного. В ней разместят классы с лаборантскими, конференц-зал, а также помещения для кружков лего-конструирования и шахмат. В физкультурно-спортивной зоне обустроят футбольное поле, беговую дорожку, а также площадки для баскетбола, волейбола, прыжков и метания меча. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, объекту выдано заключение о соответствии по итогам проверки. Так, специалисты выполнили лабораторно-инструментальные исследования качества работ и применяемых материалов.