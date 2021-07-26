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Врач объяснила, почему вредно питаться блюдами, приготовленными на неделю

Елена Фролова

Общество
Врач объяснила, почему вредно питаться блюдами, приготовленными на неделю
Фото: Pixabay

Не все современные хозяйки могут каждый день стоять у плиты. Тем временем первые блюда и котлеты, приготовленные для того, чтобы их можно было есть несколько дней, не принесут пользы организму.

Врачи и приверженцы здорового образа жизни относятся к еде не только как к возможности утолить голод, но и как к получению пользы для организма.

— Пища является источником энергии, строительного материала для всех клеток организма. Это «сырье» нужно для того, чтобы производились гормоны и ферменты. Это источник жизненно важных витаминов и микроэлементов, — рассказала врач-терапевт и диетолог Ольга Лушникова.

По ее словам, отличным вариантов, чтобы насытить организм, является правильно приготовленная еда. Однако в современном мире свежая пища является роскошью, которую может позволить себе не каждый. Поэтому важно знать, как приготовить и сохранить еду, чтобы она не приносила вреда здоровью, уверена медик.

— Сберечь витамины при приготовлении блюд — целое искусство. Например, водорастворимые витамины С и группы В очень быстро разрушаются при тепловой обработке. Особенную чувствительность к нагреванию имеет витамин С. А вот жирорастворимые, к которым относятся А, D, Е, К, обычно сохраняются, — объяснила Ольга Лушникова.

Она также подчеркнула, что когда суп в течение нескольких дней подогревают и кипятят, то от витаминов ничего не остается. Такое блюдо обеспечит организм калориями и чувством сытости, но не принесет ему полезных веществ, отмечает «Москва 24».

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