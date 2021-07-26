Астролог рассказала, представители каких знаков зодиака достигают высоких результатов в спорте

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Узнать, кто из спортсменов рожден достичь высоких результатов и выступать на Олимпиаде, можно по знаку зодиака и положению Марса в натальной карте. Эта планета способна рассказать о предрасположенности человека к определенному виду спорта. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказала астролог Елена Данилова.

— Марс в Овне дает тягу к соревнованиям, спортсмен быстро включается, и его основная задача не перегореть и не бросить начатое. Любые гонки и силовые нагрузки ему по плечу. Бокс, борьба, тяжелая атлетика их кредо, и здесь можно ждать медалей. При Марсе в Тельце медаль станет основным стимулом для победы. Спортсмен может долго заводиться, но, если вошел в свою струю, уже не свернет с намеченного пути, будет идти до конца ради победы. Принесут золото в тхэквондо и легкой атлетике, — отметила астролог.

По мнению Даниловой, спортсмены с Марсом в Близнецах настроены на командную работу, общение, обмен мотивацией, поэтому им не стоит пренебрегать разгрузочными днями и поддержанием командного духа. Представители этого знака могут принести победу в футболе, хоккее на траве, бейсболе и баскетболе, считает собеседница «ВМ».

— Гребля поддастся тем, у кого Марс в Деве. Им важна точность в деталях, короткие четкие шаги, благодаря которым они могут прийти к победе. Марс в Козероге дает упорство на пути к победе, но с таким положением важна основательность в подготовке, поэтому готовиться к Олимпиаде эти представители начинают с первого похода в спортивную секцию, — добавила Елена Данилова.

Как дополнила астролог, важно знать и положение других планет. Например, положение Солнца будет говорить о самооценке и любви к публичности, что также немаловажно для участия в соревнованиях такого высокого уровня. И проще будет тем, у кого сойдутся в карте несколько показателей. В таком случае золото на Олимпиаде будет и звать, и давать мотивацию, и дисциплинировать, и включать упорство там, где счет идет на доли секунды, заключила собеседница «ВМ».

В Токио 23 июля стартовали 32-е летние Олимпийские игры. Открытие прошло без зрителей из-за пандемии коронавируса. Бороться за медали спортсмены со всего мира будут до 8 августа.