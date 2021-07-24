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Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игр
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В столице Японии стартовали XXXII летние Олимпийские игры. Церемония открытия спортивного праздника состоялась в пятницу, 23 июля, на Национальном олимпийском стадионе Токио. Из-за пандемии коронавируса мероприятие смогли посетить лишь официальные лица и представители СМИ. «Вечерняя Москва» собрала самые яркие моменты шоу.

Начало

Церемония прошла на практически пустом стадионе. Само шоу началось с фейерверка и выноса государственного флага Японии. Чаша олимпийского огня на этот раз была сделана в форме одного из символов страны — горы Фудзияма.

Парад спортсменов по традиции открывала Греция — основоположница Олимпийских игр. Присутствующих приветствовали президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и император Японии Нарухито.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: dpa/picture-alliance

Во время мероприятия японцы решили не зацикливаться на воспоминаниях о древности и сделали главный акцент на ключевых событиях новейшей истории человечества. Присутствующих поразили визуальные изображения всех видов спорта, представленные на Играх, созданные с помощью пиктограммы. Это исключительно японское изобретение, которое впервые использовали на играх в Токио в 1964 году и с тех пор — на каждой Олимпиаде.

Во время представления была затронута тема переноса Игр на год из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Выступающие выразили благодарность медикам, которые боролись за жизнь пациентов по всему миру.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: Станислав Красильников/ТАСС

Отдельный момент — дань памяти всем, кого уже нет в живых. По ходу представления были отсылки к подготовке спортсменов к Играм в период изоляции, а также к связи поколений и объединению людей.

Парад

В параде спортсменов, который продлился около двух часов, приняли участие 205 стран и команда беженцев. Эта особенная сборная вышла второй на площадку.

Закрыли эту часть церемонии традиционно хозяева — сборная Японии.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: Сергей Бобылев/ТАСС

Музыкальным сопровождением парада спортсменов стали знаменитые композиции из мультфильмов и компьютерных видеоигр.

Команда России

Сборная России вышла на парад под номером 77 — после Замбии и Сан-Марино. Порядковые номера по традиции были определены азбукой страны-организатора — годзюоном.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрКоманда ОКР / Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россияне вышли на поле в официальном стиле: мужчины — в эффектных черных тонах, а женщины — в красных. Делегацию возглавил президент ОКР Станислав Поздняков. Знамя поручили нести олимпийским чемпионам — фехтовальщице Софье Великой и волейболисту Максиму Михайлову.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: Сергей Бобылев/ТАСС

Измененный девиз

Одним из ярких моментов шоу стала олимпийская клятва и видоизмененный слоган. Сначала участники мероприятия принесли клятву, а затем впервые в истории спортивных соревнований прозвучал измененный девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Эти слова с новым дополнением вывели на специальной площадке.

Дроны и песня Леннона

Незабываемым моментом мероприятия стали дроны, которые собрали над олимпийским стадиономмножество фигур — 1824 различных элемента, парящие свободно над головами гостей шоу.

Присутствующим также запомнилось яркое исполнение песни Джона Леннона Imagine, которое начал детский хор и виртуально продолжили вокалисты из разных уголков планеты.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: Сергей Бобылев/ТАСС

Церемония длилась 3 часа 50 минут и завершилась грандиозным фейерверком. Организаторы сообщили о 1488 залпах салюта в финальной части представления.

Японцы против Игр

В день открытия Олимпийских игр на улицы столицы вышли тысячи японских граждан, которые были недовольны проведением спортивного мероприятия в пандемию. По мнению протестующих, средства, которые были выделены на организацию Игр, следовало бы направить на борьбу с коронавирусом. Местные считают нецелесообразным проведение церемонии в тяжелый для человечества период.

Красочное шоу и пустые трибуны: как в Токио прошла церемония открытия Олимпийских игрФото: РИА Новости

Во время пауз на церемонии за стадионом, где проходило открытие Игр, были слышны крики протестующих. Позже за ними приехали правоохранители.

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