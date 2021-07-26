Подавший сигнал бедствия самолет «Белавиа» приземлился в Домодедове

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Датчик давления сработал на борту самолета белорусской компании «Белавиа». Лайнер выполнял рейс из Минска в Анталью и изменил курс на Москву. К настоящему моменту борт приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил представитель экстренных служб.

— Предварительно, сработал датчик давления, — цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее в понедельник в Сети появилась информация о том, что борт, летевший в Турцию, подал сигнал бедствия и может приземлиться в Воронеже. Сервис FlightRadar сообщал, что судно, выполняющее рейс BRU9215, изменило курс и летит по направлению к российской столице.

Лайнер вылетел из Минска в 9:35 по местному и московскому времени.

На борту самолета находились 207 человек, в том числе семь членов экипажа.

В июне самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара, так как у него отказала газовая турбина. На борту воздушного судна находился 91 человек.