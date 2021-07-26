Политолог назвал болтовней заявление Саакашвили о разработке собственных ресурсов на Украине

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Заявление Михаила Саакашвили о том, что Украина должна найти собственные источники природных ресурсов, ничем не обосновано. Об этом в разговоре с«Вечерней Москвой» заявил политолог Алексей Мартынов.

— Саакашвили — известный демагог, и свое мастерство еще больше развил на Украине, когда «перековался» из грузинского политика. Я бы не реагировал серьезно на эту болтовню, потому что он крайне некомпетентный человек, — отметил специалист.

Эксперт отметил, что, несмотря на юридическое образование, в политической деятельности Саакашвили часто помогали обстоятельства. Собственных талантов политику не хватает, уверен Мартынов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, в свою очередь, предположил, что этим заявлением Саакашвили предлагает Украине отдать землю другим странам.

— Саакашвили намекает на то, что нужно продать землю иностранцам. То, что он пытался сделать в Грузии, однако у него не получилось, потому что там мораторий на продажу земли, — отметил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, экономический план политика тогда заключался в том, чтобы отправить на проданную землю грузин в качестве наемных работников. Земля бы при этом принадлежала иностранным инвесторам.

Колташов уточнил, почему заявление политика можно расценивать как призыв к продаже земли: раньше главной промышленной зоной Украины был Донбасс, который сейчас не контролируется страной. Других ресурсов у Украины нет, заключил эксперт.

Михаил Саакашвили заявил, что Украина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» должна начать разрабатывать собственные ресурсы. Киеву необходимо подумать о собственных источниках сырья, уверен политик.