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«Родина павловопосадского платка»: новое турнаправление открыли в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
«Родина павловопосадского платка»: новое турнаправление открыли в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Новый туристический маршрут появился в Московской области. Особенно интересен он будет тем, кто интересуется народными промыслами. Это путешествие называется «Родина павловопосадского платка». Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Комитета по туризму.

Маршрут для путешественников проходит от Привокзальной площади до Павловопосадской платочной мануфактуры. Открытие пути было приурочено к завершению работ по благоустройству пешеходной зоны в центре Павловского Посада.

Вдоль этой территории проложили велосипедные дорожки, а также пункты проката со стоянками. Помимо этого, были установлены лавочки для отдыха, а также указатели с информацией для туристов.

В честь запуска нового туристического маршрута состоялся концерт с дефиле в костюмах из павловопосадских платков. Кроме того, во время праздника были проведены творческие мастер-классы, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Павловопосадские шали являются одним из русских народных промыслов. Их массовый пошив в Павловском Посаде был налажен на основе уже существовавших тогда в районе традиций кустарного текстильного производства.

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