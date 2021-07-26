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Кто может рассчитывать на льготную пенсию и что для этого нужно

Юлия Евграфова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Кто может рассчитывать на льготную пенсию и что для этого нужно
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Назначение льготной (досрочной) пенсии зависит от нескольких факторов — пенсионного коэффициента россиянина, возраста, стажа в профессии, количества детей (трех и более). В законе «О страховых пенсиях» указано более 30 профессий, представители которых могут досрочно получить пенсию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор юридической компании Артем Баранов.

— Теперь в общий стаж работы будут засчитываться периоды обучения и дополнительное профессиональное образование, в том числе курсы повышения квалификации. Для получения льготной пенсии важно, чтобы за работником непрерывно сохранялись рабочее место, зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы в Пенсионный фонд России. Для оформления льготной пенсии понадобятся документы: паспорт, трудовая книжка, справка или контракт, если нет записи в трудовой, военный билет и СНИЛС. Подать заявление можно путем личного присутствия в территориальном отделении Пенсионного фонда России или через Центр занятости населения. Либо в электронном виде на сайте госуслуг, — пояснил юрист.

Как уточнил эксперт, это общий перечень документов. Каждый случай индивидуален, поэтому ПФР может запросить дополнительные документы. Например, справку о зарплате или свидетельство о рождении детей, добавил он. По словам Артема Баранова, первичное заявление будет рассмотрено в течение 30 дней. В случае положительного решения льготная (досрочная) пенсия будет назначена в течение десяти дней. Если при сборе документов россиянин допустил ошибки, ему дается три месяца, чтобы донести документы. Повторно заявление рассматривается в тот же срок, заключил генеральный директор юридической компании.

— Россияне могут получать пенсию и продолжать работать. Если они получают пенсию больше прожиточного минимума, то она за ними сохраняется в полном размере. Такие работающие пенсионеры не получают индексацию. Получить ее можно будет после увольнения. Если пенсионеры получают пенсию меньше прожиточного минимума, то при устройстве на работу они теряют надбавку к пенсии до прожиточного минимума, — дополнил юрист.

По словам Баранова, например, если пенсия составляет семь тысяч рублей, а прожиточный минимум — 10 022 рубля, для пенсионеров надбавка составляет 3022 рубля. Следовательно, работающие пенсионеры теряют эту надбавку, но остается их основная пенсия плюс зарплата, уточнил собеседник «ВМ».

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