Минздрав: число сообщений о побочных эффектах от вакцины от COVID-19 невелико

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Количество обращений с жалобами на нежелательные реакции после вакцинации от коронавируса в России невелико. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

— Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико, — рассказал он на обучающем семинаре по мониторингу безопасности вакцинопрофилактики от новой коронавирусной инфекции.

Также Глаголев заявил, что надо поощрять тех врачей, которые уведомляют людей о возможных побочных эффектах от вакцинации, а не наказывать тех, кто этого не делает, передает РИА Новости.

Недавно Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса. Привиться от COVID-19 вакциной «Спутник V» рекомендуется всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые закончили курс противоопухолевого лечения.

Людям, которые переболели острым инфекционным или неинфекционным заболеванием, можно вакцинироваться через две–четыре недели с момента выздоровления. Россиянам с первичным иммунодефицитом, злокачественными опухолями и тяжелыми формами аллергии противопоказана вакцинация «ЭпиВакКороной».