Правительственная комиссия одобрила законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

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Судебные приставы смогут изымать загранпаспорта у должников, которым запрещен выезд за границу. Соответствующий закон одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

— Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, — отметил он.

Все изъятые таким образом паспорта должны передаваться в выдавший их орган. Изымать документ смогут дознаватели службы принудительного исполнения, а вернуть его можно будет в миграционной службе после исполнения взятых обязательств, говорит Груздев.

По его словам, все органы, которые могут изъять загранпаспорт у конкретного человека, обязаны уведомить его об этом.

— В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления, — говорит юрист.

Также в данном законопроекте приняты и другие инновации. Государственные органы получат полномочия проводить проверки документов на соответствие правильности их оформления и вручения. Загранпаспорт может быть признан недействительным в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения и пола.

При возникновении таких обстоятельств, поменять документ следует в течение полугода. Кроме того, загранпаспорт может стать недействительным при утере российского гражданства, а также если он оформлен по недостоверным документам.

Данный закон сможет решить ряд проблем, связанных с правовой неопределенностью в данном вопросе, передает РИА Новости.