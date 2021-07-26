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Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве семьи отставного адмирала Лобанова в Санкт-Петербурге

Михаил Алимов

Общество
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве семьи отставного адмирала Лобанова в Санкт-Петербурге
Фото: СК РФ

Дело об убийстве семьи отставного контр-адмирала Александра Лобанова поставлено на контроль. По нему затребовал доклад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает журналистам пресс-служба СК.

— Председатель Следственного комитета поручил руководству Главного следственного управления по Санкт-Петербургу доложить о ходе расследования убийства двух членов семьи контр-адмирала в отставке, тела которых с множественными колото-резаными ранениями обнаружены в квартире дома по улице Бутлерова в Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава СК указал в кратчайшие сроки установить виновника произошедшего и провести весь комплекс следственных мероприятий, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В субботу вечером, 24 июля, в квартире жилого дома на улице Бутлерова были обнаружены тела 84-летней женщины и 56-летнего мужчины. На трупах было множество колото-резаных ранений в области головы, шеи и туловища. Погибшие — жена адмирала флота России в отставке Леонида Лобанова и его сын. Квартиру оперативные службы вскрыли после жалоб соседей на запах в парадной. В СМИ уточняется, что в убийстве заподозрили самого Лобанова, который еще 16 июля погиб под колесами электрички в районе железнодорожной станции Ручьи.

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