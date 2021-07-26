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Российская рапиристка София Позднякова завоевала золото Олимпийских игр

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российская рапиристка София Позднякова завоевала золото Олимпийских игр
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российская рапиристка София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Игра состоялась в понедельник, 26 июля.

Финальный поединок турнира завершился со счетом 15:11 в пользу Поздняковой. Она принесла российской сборной вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. В свою очередь Великая завоевала серебряную медаль.

При этом в общем зачете Олимпиады российские спортсмены на данный момент занимают шестое место.

До этого российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над египетским спортсменом Эйссу Сейфа в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу отечественного бойца.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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