Небо Кронштадта озарил российский триколор в честь Дня ВМФ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Праздничный салют запустили в Кронштадте в честь 325-летия российского регулярного флота и пятого главного Военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге 25 июля. Именно цветами российского триколора завершилось празднование знаменательного события, имеющего особенное значение для России как для великой морской державы.

Артиллерийский салют в честь Дня ВМФ был произведен из города-крепости Кронштадт. Он стартовал по сигналу орудия из Петропавловской крепости Северной столицы в 22 часа. Залпы производились из 12 артиллерийских орудий, установленных в Петровском парке, а также 11 — на Южной стенке. Всего в небе вспыхнули 2,5 тысячи фейерверков.

Помимо этого, с помощью специального пускового комплекса удалось раскрасить небо цветами флага России, отмечает Nation News. Купола разрыва в диаметре составляли 300 метров. Всего для проведения салюта было использовано свыше 200 военнослужащих военного округа.

Гости и жители города на Неве оценили праздничный фейерверк, отметив, что он оказался достойным завершением события.