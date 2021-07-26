Олег Леонов: Центр Москвы могут спасти от шума только неотвратимость наказания и современные технологии

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов встретились с жителями Патриарших и предложили свои варианты решения застарелых проблем центра, в частности — шумовые датчики около ресторанов и стройплощадок.

— Вечерами, особенно в пятницу и выходные, на Патриаршие съезжаются десятки тысяч людей, чтобы повеселиться. Гости привыкли не задумываться о местных жителях, а ресторанам важна только прибыль. Масла в огонь подливают и застройщики. В результате местные жители вынуждены жить под постоянным шумовым давлением, — говорит Олег Леонов.

Олег Леонов предложил наделить район Патриарших особым статусом, а на строительных площадках и у ресторанов установить датчики уровня шума, которые могли бы автоматически начислять штрафы за нарушение тишины, как это сейчас делают камеры контроля скорости. Леонов отметил, что для реального изменения ситуации к лучшему важно не просто увеличить штрафы для нарушителей тишины, но и сделать наказание неотвратимым. Этого можно будет добиться с помощью использования современных электронных способов контроля шумового загрязнения.