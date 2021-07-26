От мозга до почек: врачи предупредили об осложнениях после коронавируса

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Новая коронавирусная инфекция является очень нейротоксичной. Она способна поразить мозг человека. Такого мнения придерживается заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Николай Говорин.

— Коронавирус опасен тем, что способствует поражению внутренней выстилки сосудов. Возникающие микротромбы лежат в основе и гипоксии ткани и ишемии. Изначально это образует поражение легких, однако потом это может сказаться и на других органах, например, почках или сердечно-сосудистой системе, — пояснил эксперт.

По его словам, в число поражаемых органов входит и мозг, который крайне чувствительно относится к подобным нейротоксическим факторам. Как подчеркнул эксперт, в настоящее время ученые исследуют данную тему. Основная задача медиков внести в программу реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, комплекс мер, направленных на восстановление когнитивных функций, отмечает «Радио 1».

Как подчеркнул Николай Говорин, фактором, сказывающемся на поражении мозга становится и кислородное голодание, возникающие во время болезни. Помимо этого, важно, на какой именно фон накладывается это нейротоксическое влияние.

Тем временем, врач-нефролог Татьяна Кузнецова рассказала, что COVID-19 может давать осложнения на почки. Поэтому во время пандемии людям с хроническими болезнями данных органов следует проявлять предельную осторожность.

— Всем давно известно, что главной мишенью коронавируса являются дыхательные пути, в клетки которых вирус проникает через рецептор ACE2. Однако этот рецептор высоко экспрессируется и в почках, — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в этих органах его находится больше, чем в легких. Поэтому под угрозой в большой степени находятся и почки. По мнению Татьяны Кузнецовой, людям с хроническими заболеваниями данных органов, особенно пожилым или страдающим сахарным диабетом, лучше проявить особенную заботу о своем здоровье, отмечает РИАМО.