Российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото. Игра прошла в понедельник, 26 июля.

Гимнасты победили с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая.

Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде впервые с 1996 года. Они принесли российской сборной третье золото.

До этого российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над египетским спортсменом Эйссу Сейфа в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу отечественного бойца.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.