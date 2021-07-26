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Российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские гимнасты завоевали золото Олимпийских игр в командном многоборье
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото. Игра прошла в понедельник, 26 июля.

Гимнасты победили с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая.

Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде впервые с 1996 года. Они принесли российской сборной третье золото.

До этого российский тхэквондист Максим Храмцов одержал победу над египетским спортсменом Эйссу Сейфа в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 13:1 в пользу отечественного бойца.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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