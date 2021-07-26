Оборудование для гемодиализа обновили в больнице имени С. С. Юдина в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В июле 2021 года специалисты полностью обновили оборудование для гемодиализа в Городской клинической больнице имени С. С. Юдина. Новые аппараты позволят сделать процедуру более комфортной для москвичей.

Гемодиализ рекомендуют проходить тем людям, у кого плохо функционируют или полностью отсутствуют почки.

Современное оборудование упростит для пациентов процедуру гемодиафильтрации, то есть процесс очищения крови от разного рода вредных веществ. Лечебный эффект во время такого процесса достигается за счет обмена жидкости, а сам диализ похож на естественную работу почек.

В настоящее время процедура считается одной из самых эффективных в сфере почечной терапии.

По словам главного врача больницы имени С. С. Юдина Ольги Папышевой, новое оборудование полностью отвечает самым современным стандартам качества. Новые аппараты не только обладают многими эргономическими признаками, но и имеют специальный звуковой сигнал, который сопровождает смену режимов.

— Оборудование высочайшего уровня качества включает и характеристики, позволяющие максимально рационально использовать расходные материалы,— добавила главврач.

Заведующий отделением Олег Мишин в свою очередь добавил, что в отделении гемодиализа находятся 24 искусственные почки. Каждый день в отделение могут прийти около 80 пациентов. Врачи работают в четыре смены шесть дней в неделю. В среднем один гражданин может проводить в зале процедур примерно по четыре часа три раза в неделю.

Чтобы в больнице можно было установить новое оборудование, специалисты осуществили ремонт крыла первого этажа в основном корпусе. Отделение гемодиализа появилось там в 1981 году.

На сегодняшний день в больнице имени С. С. Юдина пациентам с заболеваниями почек могут оказать любую комплексную медпомощь. Так, при необходимости москвичам могут помочь специалисты в нефрологическом и хирургическом отделениях.

К лечению горожан также могут присоединиться эксперты рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения.

Больница имени С. С. Юдина является одним из самых крупных городских медицинских холдингов в столице. Каждый год там проводится 58 тысяч операций. В составе больницы также работают два амбулаторно-поликлинических отделения, роддом и 13 клиник женского здоровья, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

26 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции здание филиала № 1 Городской поликлиники № 9 на Есенинском бульваре. Поликлиника в Кузьминках, по словам мэра, оснащена лучшим оборудованием и мебелью. Собянин также поблагодарил врачей филиала за помощь в борьбе с коронавирусом. Комплексная реконструкция поликлиники началась в июле 2020 года, пациентов временно перевели в филиал поликлиники № 2 на улице Федора Полетаева. Рабочие заменили инженерные коммуникации, поменяли фасад, а также выполнили отделку помещений.