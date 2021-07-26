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Новый сорт пшеницы начали выращивать в Подмосковье

Елена Фролова

Общество
Новый сорт пшеницы начали выращивать в Подмосковье
Фото: Pixabay

Новый хлебопекарный сорт пшеницы высокого качества стали выращивать на территории Московской области в 2021 году. Он называется «Немчиновская 85». Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

— Сорт озимой мягкой пшеницы прошел испытания. Его включили в реестр селекционных достижений России и ввели в оборот, — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он подчеркнул, что ценность данного сорта заключается в зерне. Для него характерны высокое содержание белка, образующего клейковину. Последняя имеет особую важность при производстве хлеба, она делает его лучшим по качеству, передают «Вести Подмосковья».

Новый сорт был выведен специалистами исследовательского центра селекции и первичного семеноводства Московского НИИСХ «Немчиновка» в Одинцовском городском округе. Работами руководил академик РАН Баграт Сандухадзе.

Новый сорт выращивают не только в Подмосковье, но и в Волго-Вятском и Центрально-Черноземном регионах. На данный момент 80 процентов зернового клина в Московской области представляют сорта, выведенные академиком Багратом Сандухадзе.

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