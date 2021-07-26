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Привитым пенсионерам в Москве раздали более 10 тысяч наборов «С заботой о здоровье»

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Привитым пенсионерам в Москве раздали более 10 тысяч наборов «С заботой о здоровье»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более десяти тысяч наборов «С заботой о здоровье» раздали столичным пенсионерам, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом рассказал в понедельник, 26 июля, заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Подарок предназначен для москвичей старше 65 лет, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции в период между 23 июня и 1 октября. Акция для москвичей старшего возраста стартовала по решению мэра столицы Сергей Собянина.

Филиппов уточнил, что каждый, кто имеет право на подарочную коробку, обязательно получит ее, так как их подготовили в достаточном количестве.

— Расширяется география мест выдачи коробок для москвичей старше 65 лет, которые полностью завершили вакцинацию и сделали второй компонент вакцины, — приводит ТАСС слова Филиппова.

До этого стало известно, что привитые пожилые москвичи смогут получить в подарок набор «С заботой о здоровье» в новых пунктах. С 26 июля забрать набор можно будет в прививочном пункте в Гостином Дворе, а с 28 июля — еще в 119 столичных поликлиниках.

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